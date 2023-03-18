Росіяни обстріляли ракетами С-300 житловий комплекс у Запоріжжі

Окупанти атакували Запоріжжя ракетами С-300, спрямувавши їх на територію одного з житлових комплексів.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

Ракети влучили в один з об’єктів комплексу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені житлові багатоквартирні будинки. За попередніми даними, люди не постраждали.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв уточнив, що російська ракета зруйнувала заклад громадського харчування. На місці прильоту працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, українська протиповітряна оборона знищила 11 із 16 ударних безпілотників Shahed-136/131, які росія запустила по Україні ввечері 17 березня.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.