Нова Пошта відкриє своє перше відділення в Литві

Співвласник “Нової Пошти” В’ячеслав Климов заявив про те, що поштовий оператор відкриє перше відділення Nova Post у Вільнюсі 20 березня.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “Хвиля”.
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“Перше відділення “Нової Пошти” відкриється у Вільнюсі, воно буде вантажним, у ньому можна буде відправляти та отримувати з України посилки вагою до 1000 кг. Запрошую всіх, хто збирається у Вільнюс або хоче відправити посилку”, – зазначив Климов.
Торік “Нова Пошта” доставила 6,5 млн міжнародних посилок, що на 30% менше, ніж у 2021-му (9,3 млн). При цьому кількість посилок з України зросла у пʼять разів порівняно з минулим роком. Найбільше посилок доставлено в Польщу та Німеччину, повідомила пресслужба компанії. Саме ці країни прийняли найбільше українців (за оцінкою НП – 4 млн).
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