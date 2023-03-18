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Стамбул передасть Одесі автобуси та генератори

18.03.2023

Турецьке місто Стамбул передасть Одесі 10 автобусів та понад 40 генераторів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Муніципальна рада Стамбула ухвалила рішення щодо передачі мерії Одеси гуманітарної допомоги – 10 автобусів і 41 генератора. Для експлуатації автобусів буде надана допомога з технічного навчання з боку Департаменту експлуатації електричних трамваїв та тунелів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що генератори, за допомогою яких одесити матимуть можливість заряджати телефони й комп’ютери та обігріватися, будуть встановлені “у відповідних центрах, створених Одеським муніципалітетом”.

Одеса і Стамбул є містами-побратимами.

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