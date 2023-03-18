Бельгія передасть Україні 240 військових вантажівок

Міністерство оборони Бельгії планує передати Україні 240 військових вантажівок.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
Читай також: Британське видавництво створює книжки-білінгви для українських дітей
Поставка першої партії вантажівок Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi і Volvo Manumat запланована на наступний тиждень. Вони будуть використовуватися для переправлення військ і техніки.
Бельгійська армія має в резерві близько 400 автомобілів зазначених моделей. Сюди входять вантажні машини, моделі з краном та вантажівки-евакуатори. Нинішнього року ці транспортні засоби будуть виведені з експлуатації та замінені на новіші.
Департамент матеріальних ресурсів міноборони Бельгії зазначає, що поетапне виведення з експлуатації машин планувалося кілька років, але їх заміна була пришвидшена через війну в Україні. Тож бельгійська армія може передати більшість автомобілів українській армії.
Ці вантажівки експлуатуються ще з 1992 року, однак досі у доброму стані. Перед відправкою всі транспортні засоби будуть перевірені та за необхідності відремонтовані.
Бельгійська армія також надішле запчастини та інструкції з експлуатації для вантажівок.
- Ісландія пожертвувала 1,4 млн євро у Фонд енергетичної підтримки України
- Український ВВП впав на 29,2% – Мінекономіки
- На Київщині окупанти зруйнували майже 30 000 обʼєктів – Кулеба
- Зʼявився перший фільм із документальної трилогії про ГУР – “Авіапрорив на Азовсталь. Небо”
- До «Армії відновлення» залучили понад 9 тисяч українців
- В Україні запустили земельну платформу “є-Вибір”
- Міжнародний кінофест короткого метра у Франківську отримав близько 600 заявок
- Вперше в історії українською мовою з івриту переведений текст Пасхальної Гаґади