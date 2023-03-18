Бельгія передасть Україні 240 військових вантажівок

Міністерство оборони Бельгії планує передати Україні 240 військових вантажівок.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Поставка першої партії вантажівок Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi і Volvo Manumat запланована на наступний тиждень. Вони будуть використовуватися для переправлення військ і техніки.

Бельгійська армія має в резерві близько 400 автомобілів зазначених моделей. Сюди входять вантажні машини, моделі з краном та вантажівки-евакуатори. Нинішнього року ці транспортні засоби будуть виведені з експлуатації та замінені на новіші.

Департамент матеріальних ресурсів міноборони Бельгії зазначає, що поетапне виведення з експлуатації машин планувалося кілька років, але їх заміна була пришвидшена через війну в Україні. Тож бельгійська армія може передати більшість автомобілів українській армії.

Ці вантажівки експлуатуються ще з 1992 року, однак досі у доброму стані. Перед відправкою всі транспортні засоби будуть перевірені та за необхідності відремонтовані.

Бельгійська армія також надішле запчастини та інструкції з експлуатації для вантажівок.