Повінь – зміна системи

Menu
Close

Німеччина передала Вінниччині п’ять фур вантажу на 400 тисяч євро

18.03.2023

Друзі з Німеччини не втомлюються допомагати Вінниччині: обласний гуманітарний штаб отримав п’ять фур вантажу майже на 400 тис. євро.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Читай також: На деокупованій території Миколаївщини відновили п’ять мостів

Зазначається, що вантаж, який Вінницька область отримала з Німеччини, організували і доставили позаштатні радники Начальника ОВА Сергія Борзова, меценати Павло Михайлов та Віталій Костюк.

«Дякую надійним друзям, вінничанам Павлу Михайлову та Віталію Костюку – за постійну підтримку Вінниччини. Для закладів Вінниччини  доставлено 5 фур чергової гуманітарної допомоги з Німеччини вартістю майже 400 тис. євро. Лише медикаментів  закуплено на суму майже 170 тисяч євро», – зазначив начальник ОВА Сергій Борзов, який відвідав обласний гуманітарний штаб.

Цю допомогу брати-меценати самостійно збирають у Німеччині, фінансують, вантажать та доправляють в область.

«Цього разу  вантажівки, які ми доставили  у Вінницю, заповнені  засобами гігієни, лікарняними ліжками, а також рідкісними дороговартісними медикаментами та іншими важливими речами. Це все ми зібрали як за власний рахунок, так і за допомогою наших європейських партнерів», – коментує Павло Михайлов.

Брати-меценати постійно контактують з Начальником Вінницької ОВА  Сергієм Борзовим.

«Ми координуємо всі нагальні потреби, які виникають. Разом визначаємо, який товар потрібен і спільними зусиллями з нашими партнерами шукаємо, допомагаємо та привозимо. Це  по рахунку вже 29 фура. Перед цим доставили 9 вагонів гуманітарної допомоги. Все разом у грошах приблизно 3,8 млн. євро. Ми не втомлюємося, працюємо задля перемоги!» – додає Віталій Костюк.

  • Ісландія пожертвувала 1,4 млн євро у Фонд енергетичної підтримки України
  • Український ВВП впав на 29,2% – Мінекономіки
  • На Київщині окупанти зруйнували майже 30 000 обʼєктів – Кулеба
  • Зʼявився перший фільм із документальної трилогії про ГУР – “Авіапрорив на Азовсталь. Небо”
  • До «Армії відновлення» залучили понад 9 тисяч українців
  • В Україні запустили земельну платформу “є-Вибір”
  • Міжнародний кінофест короткого метра у Франківську отримав близько 600 заявок
  • Вперше в історії українською мовою з івриту переведений текст Пасхальної Гаґади
 