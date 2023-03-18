Німеччина передала Вінниччині п’ять фур вантажу на 400 тисяч євро

Друзі з Німеччини не втомлюються допомагати Вінниччині: обласний гуманітарний штаб отримав п’ять фур вантажу майже на 400 тис. євро.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Читай також: На деокупованій території Миколаївщини відновили п’ять мостів

Зазначається, що вантаж, який Вінницька область отримала з Німеччини, організували і доставили позаштатні радники Начальника ОВА Сергія Борзова, меценати Павло Михайлов та Віталій Костюк.

«Дякую надійним друзям, вінничанам Павлу Михайлову та Віталію Костюку – за постійну підтримку Вінниччини. Для закладів Вінниччини доставлено 5 фур чергової гуманітарної допомоги з Німеччини вартістю майже 400 тис. євро. Лише медикаментів закуплено на суму майже 170 тисяч євро», – зазначив начальник ОВА Сергій Борзов, який відвідав обласний гуманітарний штаб.

Цю допомогу брати-меценати самостійно збирають у Німеччині, фінансують, вантажать та доправляють в область.

«Цього разу вантажівки, які ми доставили у Вінницю, заповнені засобами гігієни, лікарняними ліжками, а також рідкісними дороговартісними медикаментами та іншими важливими речами. Це все ми зібрали як за власний рахунок, так і за допомогою наших європейських партнерів», – коментує Павло Михайлов.

Брати-меценати постійно контактують з Начальником Вінницької ОВА Сергієм Борзовим.

«Ми координуємо всі нагальні потреби, які виникають. Разом визначаємо, який товар потрібен і спільними зусиллями з нашими партнерами шукаємо, допомагаємо та привозимо. Це по рахунку вже 29 фура. Перед цим доставили 9 вагонів гуманітарної допомоги. Все разом у грошах приблизно 3,8 млн. євро. Ми не втомлюємося, працюємо задля перемоги!» – додає Віталій Костюк.