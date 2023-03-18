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Литва передасть Україні боєприпаси калібру 155 мм

18.03.2023

Міністерство оборони Литви оголосило про новий пакет допомоги для України, куди увійдуть боєприпаси калібру 155 мм.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас після 10-го «Рамштайну» оголосив, що Україні передадуть боєприпаси, транспорт та сухпайки. За його словами, загальна вартість військової підтримки, яку Литва надає Україні, незабаром сягне 450 мільйонів євро.

Також країна готує додаткові 3 мільйони євро до міжнародного фонду закупівлі важкого озброєння, який перебуває під управлінням Великої Британії, та 1 мільйон євро — до Цільового фонду НАТО CAP (Комплексний пакет допомоги для України).

Також Литва проводить військову підготовку для українських військових. Інструктори литовської армії навчають українців як на національному рівні в Литві, так і через участь у навчальній місії ЄС і таких міжнародних ініціативах, як EUMAM чи навчальна місія Великої Британії INTERFLEX.

У 2023 році планується навчання 1600 українських бійців, 40 литовських інструкторів візьмуть участь у навчанні Місії підтримки України ЄС (EUMAM) у Німеччині. З початку року литовські інструктори вже підготували 250 українців.

Окрім того, Литва приймає українських військових на лікування та реабілітацію в координації з ЄС та НАТО. Так, у Литві пройшли лікування 136 поранених, 151 пораненому надано реабілітаційні послуги.

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