Німецький благодійний фонд «Хелп Україна» допоможе Вінниччині подолати наслідки ракетних обстрілів

Між Вінницькою ОВА та німецьким Благодійним фондом «Хелп Україна» підписано Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. Мета співробітництва — надання благодійної допомоги задля подолання наслідків атак рф на енергетичну систему України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Вінницька ОВА.

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«Нам дуже імпонує принцип Благодійного фонду «Help» — «допомога задля самодопомоги». Багато ми вже зробили самі, а завдяки підтримці партнерів, зможемо завершити початі роботи з диверсифікації опалювальної системи міста Ладижина»,- підкреслив під час зустрічі Сергій Борзов. Начальник ОВА також висловив впевненість, що підписання угоди започаткує плідну роботу в багатьох важливих напрямках.

Зустріч з представниками БФ «Хелп Україна» Дар’єю Романенко, Іллею Сергою та Дмитром Габсалямовим мала конструктивний характер. Сторони обговорили не лише можливу допомогу в подоланні наслідків атак російської федерації на об’єкт енергетичної інфраструктури в Ладижинській міській територіальній громаді, але й визначили ряд важливих аспектів подальшого співробітництва.

Голова представництва Благодійного фонду «Хелп Україна» Дар’я Романенко так охарактеризувала місію організації: «Українці самі можуть відбудовувати свою країну, самі допомагати собі. Наше завдання — сприяти їм в цьому, а не створити залежність від гуманітарної допомоги та закордонних донорів. Ми не робимо одноразову допомогу, ми справді розглядаємо стратегічне партнерство. Для нас воно дуже важливе як з українськими організаціями, так і органами місцевої влади».

Співпрацю з БФ «Хелп Україна» вже розпочато, тож користуючись нагодою, заступник Начальника ОВА Олександр Піщик висловив вдячність німецьким партнерам за придбання дороговартісного обладнання для Ладижинської громади: «Завдяки закупівлі потужних насосів ми зможемо запустити резервне джерело теплопостачання для міста».

Під час спілкування сторони порушили питання щодо можливостей будівництва і облаштування житла для ВПО, закупівлі обладнання для обласного опікового центру та інші. З багатьох питань вже напрацьовані проектні рішення, які можна було б активно реалізувати в області.

«Вінниччина відрізняється від інших регіонів тим, що прийняла тисячі переселенців, які проживають в закладах соціальної сфери, охорони здоров’я, серед яких маломобільні громадяни, люди похилого віку з числа ВПО. Це велике навантаження на обласний бюджет, оскільки всі вони перебувають на повному нашому утриманні: це харчування, догляд, медицина тощо»,- долучилась до обговорення Перший заступник Начальника ОВА Наталя Заболотна.

Виходячи з того, що 93 % ВПО проживають у приватному секторі, посадовиця порушила питання про можливість підтримки благодійними коштами ведення переселенцями домашнього господарства, адже 2000 щомісячної державної допомоги не вистачає на насіння, садівництво і домашню птицю.

«Ми готові до будь-якої роботи в цьому напрямку та стратегічної підтримки на інтегрування ВПО, аби вони намагалися розвивати власне господарство чи бізнес»,- підкреслила Наталя Заболотна.

У підсумку зустрічі Дар’я Романенко підкреслила: «Дуже важливо, що українська влада залишається відкритою до співпраці з іноземними організаціями. Ми вдячні за довіру та готові до подальшого співробітництва».

Німецькі колеги не перестають дивуватися здатності українців продовжувати життя, не дивлячись на реальні загрози, принесені війною. Наших партнерів вражають темпи і якість відновлення пошкоджених об’єктів інфраструктури.

«Попри серйозні проблеми, ви продовжуєте працювати, підтримувати один одного, — зазначає Дар’я Романенко. — Немає відчаю! Це дуже дивує, але приємно дивує!»

В обласної військової адміністрації функція «відчай» вимкнена: «Немає такої опції! — підкреслив Начальник ОВА. — Працюємо, відбудовуємо, відновлюємо, шукаємо нові можливості!».