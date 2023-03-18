«Це виправдано». Байден прокоментував ордер на арешт володимира путіна

Президент Джо Байден прокоментував виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт російського президента володимира путіна.

Про це повідомляє CNN.

«Я думаю, що це виправдано», — сказав Байден журналістам. Американський лідер уточнив, що юрисдикцію суду не визнає ні США, ні рф, але «це дуже вагомий аргумент». Байден додав, що путін явно здійнив воєнні злочини.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна та Уповноваженої з прав дитини в росії Марії Львової-Бєлової за депоратцію українських дітей.

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