У Львівській ОВА розповіли про наслідки атаки ударних дронів на область

Близько першої години ночі 18 березня Львівську область атакували дрони-камікадзе типу Shahed-136. У Львівській ОВА розповіли про наслідки нальоту.

За попередньою інформацією, ворог запустив шість безпілотників. Три з них збили сили ППО, ще три дрони влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі. Приміщення пошкоджені, але постраждалих немає.

Всього під час останньої атаки ворог запустив по Україні 16 безпілотників, 11 з них вдалося збити. Окрім Львівщини, влучань зазнала також Дніпропетровська область.

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