20-річний українець «позичив дитину» у товариша, щоб виїхати за кордон

Прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно виїхати в Угорщину.

Про це повідомили в ДПСУ.

Для перетину кордону 20-річний чоловік намагався вдати із себе багатодітного батька. Він надав для перевірки три свідоцтва про народження дітей. Одне з них належало дитині його товариша, який виявився повним тезкою чоловіка.

Днем раніше прикордонники знайшли у спальному відсіку вантажівки далекобійника чоловіка, який намагався незаконно виїхати з України.

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