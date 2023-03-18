Понад 1 млрд грн активів російського бізнесмена на Чернігівщині передали державі

Активи російського бізнесмена на Чернігівщині вартістю понад 1 млрд грн передали на користь держави.

Про це повідомили в СБУ.

Рішення стосується всього нерухомого майна текстильної компанії та корпоративних прав на неї. Бенефіціаром фірми є бізнесмен з рф, який працює на військово-промисловий комплекс країни-агресора, виготовляючи військовий одяг та спорядження.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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