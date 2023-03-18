Ракетні удари вже не зможуть суттєво вплинути на українську логістику та економіку — ГУР

Російська тактика ракетного терору вже не зможе докорінно вплинути на українську логістику та економіку.

Про це в ефірі телемарафону заявив Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки.

Посадовець зазначив, що ГУР фіксує збільшення інтервалів між ракетними атаками ворога. Раніше перерви тривали тиждень, зараз — три-чотири тижні. Ударні дрони також використовують у менших кількостях.

Юсов зазначив, що «Калібри», «Іскандери» і «Кинжали» — це не «та зброя, якою ворог може собі дозволити засипати Україну». В окупантів залишається багато застарілого ракетного озброєння, наприклад, С-300. Це означає підвищення загрози для прифронтових територій.

«Але в цілому ця тактика ракетного терору вже зазнала поразки. Україна пережила зиму, енергетична система вистояла і сьогодні докорінним чином вплинути на українську економіку, логістику ворог вже не зможе», — підсумував Юсов.

Нагадаємо, українська протиповітряна оборона знищила 11 із 16 ударних безпілотників Shahed-136/131, які росія запустила по Україні ввечері 17 березня.

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