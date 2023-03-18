Тюремні строки отримали чотири окупанти, яких взяли у полон під Бахмутом і Вугледаром — СБУ (фото)

В Україні винесли вирок ще чотирьом російським окупантам. Вони проведуть за ґратами від 10 до 12 років.

Про це повідомляє Служби безпеки України.

Зазначається, що російських окупантів наші воїни взяли полон під час бойових дій на Бахмутському та Вугледарському напрямках.

«За матеріалами СБУ суд призначив одному із фігурантів — 10 років ув’язнення, іншим трьом —12 років», — пише пресслужба.

Серед засуджених:

командир мотострілецького взводу 2-го армійського корпусу Росії, який з 2014 року брав участь в бойових діях проти сил АТО, а з початку повномасштабного вторгнення давав накази про обстріли наших міст на сході із самохідних артилерійських установок «Піон»;

бойовик, який після 24 лютого штурмував населені пункти в Донецькій та Луганській областях;

окупант, який у складі 5-ї окремої мотострілецької бригади «Оплот» брав участь в спробах захоплення селища Велика Новосілка;

бойовик, який з 2014 року перебувавав у складі створеного агресором «розвідувального управління республіканської гвардії «ДНР». В лавах терористів він охороняв російські тюрми, де утримували учасників руху опору, а з початку повномасштабного вторгнення атакував українські міста на східному фронті.

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