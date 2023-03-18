В росії посилили покарання за критику війни та російських окупантів

Російський диктатор володимир путін посилив покарання за неугодне владі висвітлення подій війни.

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на

Зазначається, президент росії підписав закон про посилення покарання «за дискредитацію учасників спецоперації». Під дію закону потрапляють не тільки вояки армії, а й так звані добровольці, наприклад, найманці ПВК «Вагнер».

Покарання за нібито фейки про російську армію передбачає 15 років колонії.

Нагадаємо раніше зять міністра оборони рф Сергія Шойгу Сергія Столяров лайкнув антивоєнний допис і назвав прихильників війни Z-бидлом.

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