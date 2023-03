Британці показали, як українські військові навчаються керувати танками Challenger 2 (відео)

Військовослужбовці ЗСУ проходять підготовку на основному бойовому танку Великої Британії.

Міноборони Британії показало у Twitter процес навчання.

«Велика Британія зобов’язалася надати 14 танків Challenger 2 і супутню амуніцію, щоб підтримати Україну в її битві, що триває, за свободу», — йдеться у повідомленні.

🇬🇧 Members of the Ukrainian Armed Forces are being trained on the UK’s main battle tank.

💥 The UK has committed to providing 14 Challenger 2 tanks and accompanying ammunition to support Ukraine in its ongoing battle for freedom.

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vIyNyTm47d

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 18, 2023

Нагадаємо, раніше Міноборони Великої Британії поставить Україні танки Challenger 2 до кінця березня 2023 року.

