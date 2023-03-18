На Харківщині затримали колаборантку, яка переоформлювала підприємства для рф

У суботу, 18 березня, правоохоронці затримали колаборантку. Вона переоформлювала документи підприємців за законодавством рф.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 34-річній жінці за фактом колабораційної діяльності», — повідомили в прокуратурі.

Вона добровільно обійняла посаду «в.о. головного фахівця з ліцензування та дозволу» у так званій «ВМА Куп’янського району Харківської області».

Під час роботи колаборантка приймала заяви від фізичних осіб-підприємців для подальшого переоформлення документів відповідно до російського законодавства.

У разі доведення провини жінці загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

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