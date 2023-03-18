Окупанти вдарили касетними боєприпасами по Краматорську: є загиблі та поранені (фото)

У суботу, 18 березня, російські окупанти обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами. Внаслідок атаки двоє людей загинули, є поранені.

Про це у Telegram повідомив Павло Кириленко, голова Донецької ОВА.

«Щонайменше 2 людей загинули і 5 поранені — наслідок обстрілу Краматорська. Це — оперативні дані на 17:15. Росіяни обстріляли місто касетними боєприпасами, влучили в парк Бернацького та ритуальну службу», — написав Кириленко.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено близько десяти житлових будинків та кілька автомобілів.

Кириленко також наголосив, що окупанти б’ють по місту цілодобово.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.