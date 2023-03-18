У Міноборони спростували фейки про мобілізацію жінок-медиків та повістки

В Україні не мобілізують жінок без їхньої згоди, теж саме стосується й жінок-медиків.

Про це повідомила Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України.

За її словами кремлівська пропаганда продовжує поширювати фейки та міфи задля впливу на українське суспільство. Зокрема, кремлівські пропагандисти відпрацьовують тему дискредитації мобілізації.

Попри те, що росіянам не вдається надати загального розголосу своїм фейкам, вони все одно намагаються їх «розкрутити».

«У нас не мобілізовують жінок без їхньої згоди, навіть медиків. І не направляють без їхньої згоди на передній край», — наголосила Маляр.

За її словами, якщо військовозобов’язана жінка отримує повістку — це для уточнення даних.

Маляр наголосила, що згідно з українським законом, жінки-медики повинні що п’ять років з’являтись в воєнкоматі.

Крім того, за словами Маляр, постійно шириться інформація, що нібито через «Дію» видаватимуть повістки. Наразі повістки через «Дію» не видають, підкреслила заступник міністра. За її словами, наразі навіть не опрацьовується питання, щодо інтеграції повісток в «Дію».

Нагадаємо, раніше росіяни запустили потужну антиукраїнську кампанію у Facebook, аби зневірити українців у перемозі.

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