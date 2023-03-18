19 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 19 березня
У неділю, 19 березня, у світі відзначають Міжнародний день клієнта, а в Україні святкують День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Щорічно професійне свято припадає на третю неділю березня.
Яке релігійне свято 19 березня
19 березня в церковному календарі — день пам’яті 42-х мучеників із міста Амморея, зокрема Костянтина. Святий Костянтин жив у IX столітті та був священником. Але залишив свій сан заради того, щоб стати воїном і захистити рідне місто Амморею від сарацинів. Разом з 41 іншими захисниками його схопили та доставили до Сирії.
Там мусульмани сім років намагалися змусити воїнів зректися християнської віри та прийняти іслам. Однак в цій духовній сутичці першими здалися саме мучителі. Щоб поразка не виглядала надто жалюгідною, вони вирішили стратити воїнів (разом з Костянтином) та кинули їхні тіла в річку Євфрат.
День ангела 19 березня
Іменини в цей день святкують Костянтин, Максим, Федір, Аркадій, Абрам, Олена.
Які історичні події стались 19 березня
- 721 рік до н. е. — перше описане сонячне затемнення побачили з Вавилона;
- 1329 рік — заснували село Верхні Ремети у Закарпатській області;
- 1474 рік — у Венеції приймають закон про охорону винаходів, це був перший у світі закон про охорону авторського права;
- 1682 рік — Собор духівництва Франції ухвалює, що Папа Римський не має права позбавляти королів влади, а церква панує лише в духовних справах;
- 1812 рік — кадіські кортеси приймають першу Конституцію Іспанії;
- 1831 рік — перше пограбування банку в США (англійський іммігрант Едвард Сміт викрадає з City Bank of New York 245 000 доларів — гігантську на ті часи суму);
- 1859 рік — в Парижі проходить прем’єра опери Шарля Гуно «Фауст»;
- 1917 рік — Тимчасовий уряд одним зі своїх перших зовнішньополітичних актів підтверджує автономію Фінляндії;
- 1917 рік — в Києві проходить 100-тисячна демонстрація під гаслами: «Автономію Україні», «Так є здоровою вільна Україна з гетьманом на чолі»;
- 1932 рік — відкривають міст Гарбор-Брідж у Сіднеї;
- 1935 рік — Ігор Сікорський отримує у США патент на «літальний апарат прямого підйому»;
- 1946 рік — Мартиніка, Гваделупа, Реюньйон оголошують департаментами Франції;
- 1953 рік — вперше по телебаченню показали церемонію вручення «Оскара»;
- 1955 рік — в Масаді (Ізраїль) археологи виявляють останки палацу Ірода;
- 1958 рік — у Люксембурзі відкривають перше засідання Європарламенту;
- 1982 рік — група аргентинців піднімає свій прапор над Південною Джорджією, зробивши поштовх до Фолклендської війни з Великою Британією;
- 2012 рік — стається стрілянина в єврейській школі у Тулузі.
Хто народився 19 березня
- 1894 — український книжковий графік Микола Алексєєв;
- 1895 — український поет, перекладач, публіцист Максим Рильський;
- 1930 — українська поетеса Ліна Костенко;
- 1931 — українська письменниця, поетка та малярка Емма Андієвська;
- 1955 — дизайнерка одягу, авторка ляльок, громадська та культурна діячка України Валентина Сазонова;
- 1972 — український музикант, фронтмен та лід-вокаліст гурту «Мандри» Сергій «Фома» Фоменко;
- 1979 —офіцер Національної поліції України. Герой України Михайло Куратченко.
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