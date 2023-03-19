Карта бойових дій в Україні станом на 19 березня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 18 березня.

Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донеччини та Луганщини. Для досягнення своїх цілей продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби Сили оборони відбили 83 атаки на цій ділянці фронту. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

За минулу добу росіяни завдали 11 ракетних ударів, чотири з них — по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя. Також зафіксовано 16 авіаційних ударів та 99 обстрілів з РСЗВ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без змін. За добу окупанти обстріляли райони населених пунктів Олександрівка і Клюси Чернігівської області, Харківка, Старикове, Волфине Сумської та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Великий Бурлук на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону. Вів безуспішний наступ у районах населених пунктів Кремінна, Діброва, Верхньокам’янське та Спірне. Завдав вогню з артилерії по районах населених пунктів Путникове, Красне Перше, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка на Луганщині, а також Спірне та Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські підрозділи відбили численні атаки на півночі Бахмута, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Богданівка. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське а також Мар’їнка, яку окупанти обстріляли 15 разів. Ворожих атак зазнали, зокрема, Кам’янка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни ведуть оборону. Обстрілів зазнали, зокрема, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області. Знову обстріляно місто Херсон та Антонівку.

Протягом минулої доби Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів, а наші ракетники і артилеристи уразили сім районів зосередження особового складу та військової техніки противника.

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