НАТО хоче розмістити 300 тис. військових на кордоні з росією — ЗМІ

НАТО розглядає можливість посилення східних кордонів з рф, до кордону планують направити до 300 тис. солдатів Альянсу.

Так, хочуть унеможливити розширення війни за межі України, пише Politico.

Видання зазначає, що ухвалення такого рішення потребує координації щонайменше 30 країн НАТО, які будуть готові призвати більшу кількість військових, забезпечити місця для тренувань, велику кількість зброї, спорядження та боєприпасів.

Водночас наголошують, що багатьом членам Альянсу і зараз не вистачає запасів боєприпасів, поповнення яких вимагає часу і збільшення витрат.

Як зазначає Politico, військове керівництво країн НАТО має подати оновлені регіональні плани оборони. Колишній помічник генерального секретаря Альянсу з питань оборонної політики та планування сил, стверджує, що існує кілька рівнів «готовності».

Перший ешелон може складатися зі 100 тис. солдатів, яких зможуть перекинути протягом 10 днів. До нього можуть увійти військовослужбовці з Польщі, Норвегії, Естонії, Латвії і Литви.

Другий ешелон військ буде підтримуватиме цих солдатів і складатиметься з таких країн, як Німеччина, їм зможуть відправити протягом від 10 до 30 днів.

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