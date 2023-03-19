У ЗСУ назвали кількість ворожих ракетоносіїв у Чорному морі

Станом на 19 березня росіяни вивели у Чорне море дев’ять ворожих кораблів.

Про це в ефірі телемарафону повідомила Наталія Гуменюк, начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня.

За її словами, два з них — ракетоносії. Загальний залп «Калібрів» може сягати 16 ракет. Росіяни тримають судна у безпечному для себе районі, щоб не бути ураженими нашою зброєю

Це вказує на те, що росіяни можуть завдавати точкових ракетних ударів. Окупанти намагаються знайти нову тактику, адже масовані ракетні удари не дають очікуваних результатів.

Також вона додала, що росіяни згортають операцію з пошуку збитого американського безпілотника MQ-9 Reaper, адже погода і глибина не сприяють продовженню цих робіт.

Також у ВМС додають, що в Азовському морі росія тримає ворожий корабель, а в Середземному — сім, з них три ракетоносії, загальний залп до 20 ракет.

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