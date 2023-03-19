Український експорт до країн Європи торік становив майже $28 мільярдів

Рада міністрів економіки та фінансів ЄС розглядає можливість продовжити для України ще на рік режим призупинення імпортних заходів торговельного захисту.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Торік Україна також отримала «економічний безвіз» із ЄС. Тепер маємо важливий сигнал від Європейської комісії щодо його подовження. Рада міністрів економіки та фінансів ЄС запропонувала продовжити призупинення імпортних мит, квот і заходів торговельного захисту на український експорт до Євросоюзу ще на рік», – наголосив Шмигаль.

Він нагадав, що у 2022 році український експорт до країн Європи склав майже $28 млрд. І більш ніж половина зовнішньої торгівлі Україна зорієнтувала на європейський ринок.

«Тому подовження «економічного безвізу», над яким ми працюємо, – це суттєва підтримка українського бізнесу та важливий крок для відновлення нашої економіки», – підкреслив прем’єр.