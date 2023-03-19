Росіяни обстріляли 13 населених пунктів на Харківщині: є поранена (фото)

Учора, 18 березня, російські окупанти обстріляли з артилерії щонайменше 13 населених пунктів Харківщини.

Про це повідомив голова Харківської ОВА.

Серед них — Куп’янськ, Дворічна, Вовчанськ, Ветеринарне, Гряниківка та інші.

Через обстріл Дворічної постраждала 51-річна жінка. Вона отримала поранення уламками, її госпіталізували у важкому стані, лікарі борються за її життя.

Також унаслідок атак були пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.

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