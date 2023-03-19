Винищувачі НАТО знову перехопили російські літаки біля Естонії

Британський винищувач Typhoon разом з німецьким винищувачем вдруге за тиждень перехопили російські літаки у межах патрулювання повітряного простору Естонії

Про це повідомили у Військово-повітряних силах Британії.

Літаки країни-агресорки перехопили біля узбережжя Естонії 17 березня.

На перехоплення російського військового пасажирського літака Ту-134, який супроводжували два винищувачі Су-27 і військово-транспортний літак Ан-12 «Куб».

Наголошують, що ВПС Естонії і ВПС Німеччини проводять спільну операцію НАТО з патрулювання повітряного простору вперше для двох членів Альянсу.

«Перехоплення є звичайною місією НАТО для Typhoon і є підтвердженням того, що Великобританія й Німеччина разом з іншими союзниками по НАТО підтримують свого естонського союзника у цей напружений час», — додали у відомстві.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.