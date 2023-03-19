«Підкорювачі висот, приборкувачі хвиль»: прикордонники затримали на Закарпатті вісьмох «ухилянтів» (фото)

Прикордонники Мукачівського загону затримали на державному кордоні вісьмох військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли незаконно потрапити до Румунії поза пунктами пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Четверо порушників планували втекти «підкорюючи» високогір’я, але. Прикордонники їх затримали. Двоє з них виявилися мешканцями Тернопільщини, один з Черкащини, ще один із Житомирщини.

Ще трьох «ухилянтів» із Тернопільщини, Вінниччини та Одещини затримали на березі річки Тиса. Чоловіки були одягнені у гідрокостюми, планували перепливати водойму й так потрапити за кордон. Прикордонники виявили у них ретельно обгорнутий у поліетилен змінний одяг, взуття, документи, готівку та накачані автомобільні камери, за допомогою яких чоловіки планували перепливати річку.

У ДПСУ зазначають, що порушники не знали наскільки небезпечними є спроби подолання холодної річки. Впродовж року зафіксовано 14 випадків загибелі чоловіків під час спроб подолання водойми.

Ще одного втікача з Одещини затримали на околиці селища Солотвино. Чоловік зізнався, що за йому пообіцяли незаконний перетин кордону за $2,5 тис. Наразі оперативники встановлюють осіб причетних до організації незаконного переправлення осіб через кордон.

Стосовно затриманих складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скеровано до суду.

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