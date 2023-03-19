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Як російські спецслужби отримують доступ до комп’ютерів українців: пояснює Держспецзв’язку

19.03.2023

Російські хакери додають до зламаного програмного забезпечення, що розміщуються на торентах, шкідливий код, який дозволяє отримати дистанційний доступ до комп’ютерів. Про це попереджає Держспецзв’язку.

«Хакери троянізують ISO та установчі файли й розміщують їх у безкоштовному доступі на торент-трекерах. Якщо жертва завантажує та встановлює такі файли на свій компʼютер, хакери дістають доступ до його вмісту і можуть протягом тривалого часу залишатися непомітними», — розповіли у відомстві.

Особливо небезпечним є використання зламаної операційної системи, оскільки у такому випадку хакери отримують повний адміністративний доступ до компʼютера, на якому її встановлено.

У Держспецзв’язку наголосили, що системні адміністратори і досі використовують неліцензійне програмне забезпечення в установах та компаніях різних форм власності, що розповсюджується за допомогою торент-трекерів. Проте, встановлюючи зламані програми із торентів, вони фактично надають доступ російським спецслужбам до вмісту робочих машин.

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