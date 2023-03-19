Бої за Бахмут: у Східному угрупуванні ЗСУ розповіли про ситуацію у місті

Російські війська тактично не можуть завершити операцію по захопленню Бахмуту. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз дії росіян у районі Бахмуту важко назвати великою стратегічною наступальною операцією.

«Зараз вони по суті тактично не можуть завершити операцію по захопленню українського районного центру Бахмут. Так, там дуже активні бої, вони ще продовжують на інерції здійснювати по декілька десятків атак, але вони несуть величезні втрати», — стверджує військовий.

Череватий наголосив, що Сили оборони знекровлюють ворога та ламають бойовий дух окупантів.

Відзначимо, що 17 березня британська розвідка у своєму щоденному звіті відзначала, що попри невелике просування останніми днями росія демонструє одні з найнижчих показників локальних наступальних дій у 2023 році.

«Це, швидше за все, пов’язано з тим, що російські сили тимчасово виснажили бойові можливості розгорнутих формувань настільки, що навіть локальні наступальні дії в даний час не можуть бути стійкими», — йшлося у звіті.

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