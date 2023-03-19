Найкращі цитати Ліни Костенко про людей, життя, любов, Україну та росію

19 березня свій 93-річний день народження святкує Ліна Костенко — поетеса-шістдесятниця, письменниця, дисидент, лауреат Шевченківської премії (1987), Премії Антоновичів (1989), Ордену Почесного легіону (2022).

З цієї нагоди Chas News пригадує найкращі та найактуальніші цитати однієї з найвідоміших жінок сучасної України. .

Цитати Ліни Костенко про людей

«Чужа душа — то, кажуть, темний ліс.

А я кажу: не кожна, ой не кожна!

Чужа душа — то тихе море сліз.

Плювати в неї — гріх тяжкий, не можна».

«Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом».

«Люди, як правило, бачать світ у діапазоні своїх проблем».

Цитати Ліни Костенко про життя

«І все на світі треба пережити,

бо кожен фініш — це по суті старт.

І наперед не треба ворожити,

і за минулим плакати не варт…».

«Все наше життя, це чекання найгіршого і надія на краще».

«Життя — це оббирання з реп’яхів, що пазурами уп’ялися в душу».

Цитати Ліни Костенко про любов

«Любов — це насамперед відповідальність, а потім уже насолода, радість».

«Любов шляхетна тільки тоді, коли вона сором’язлива»

«Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом».

Цитати Ліни Костенко про Україну

«А ви думали, що Україна так просто. Україна — це супер. Україна — це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни».

«Вічна парадигма історії: за свободу борються одні, а до влади приходять інші. І тоді настає лукава, найпідступніша форма несвободи, одягнута в національну символіку, зацитькала національним пафосом, вдекорована атрибутами демократії».

«Ми унікальна нація. У нас хліборобів морили голодом. Режисери ставили спектаклі у концтаборах. Поетів закопували у вічну мерзлоту. У кого ще є атомний саркофаг? А у нас є».

Цитати Ліни Костенко про мову

«Нації вмирають не від інфаркту — спочатку їм віднімає мову».

«Слова росли із ґрунту, мов жита.

Добірним зерном колосилась мова.

Вона як хліб. Вона мені свята.

І кров’ю предків тяжко пурпурова».

«Мова солов’їна, а тьохкають чортзна-що».

Ліна Костенко про росію

«У кожної нації свої хвороби. У Росії — невиліковна».

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