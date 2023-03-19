На Запоріжжі можуть розпочати примусову евакуацію дітей — ОВА

У Запорізькій області у разі суттєвого збільшення кількості обстрілів можуть розпочати примусову евакуацію дітей з прифронтових територій.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

У громадах Запорізької області на лінії вогню досі проживають 892 сім’ї, в яких виховується 1353 дитини. Поки людей продовжують вмовляти виїхати, гарантуючи все необхідне для проживання у безпечніших регіонах.

«Нам необхідно якомога скоріше евакуювати дітей із прифронтових територій. Місця для розміщення сімей є. З лінії розмежування та зони ведення активних бойових дій необхідно вивозити дітей хоча б з одним з батьків. Дітям потрібне безпечне дитинство, а не життя в підвалах та льохах», — наголосив голова ОВА Юрій Малашко.

Нагадаємо, 7 березня Кабінет міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Наразі вона діє лише у Бахмуті.

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