У Європі дефіцит пороху та тротилу загрожує виробництву снарядів для України — ЗМІ

Нестача вибухових речовин може загальмувати виготовлення в Європі боєприпасів для України. Про це пише Financial Times з посиланням на європейських чиновників та виробників зброї.

За їх словами, дефіцит пороху, нітроцелюлози і тротилу призвів до того, що промисловість не в змозі швидко виконати замовлення, незалежно від того, скільки коштів виділять на вирішення цієї проблеми.

«Фундаментальна проблема полягає в тому, що європейська оборонна промисловість не в змозі виробляти військову продукцію у великих масштабах», — цитує газета одного німецького чиновника.

Виробники боєприпасів зазначають, що у Європі обмежені потужності для виробництва необхідних вибухових речовин і для їх нарощування знадобиться кілька років.

«Неможливо за короткий час збільшити виробництво нітроцелюлози. В Європі немає важливих виробників сировини, яка нам потрібна. Якщо я хочу збільшити виробництво пороху, мені потрібно, мабуть, три роки», — пояснив Їржі Гінек, голова Асоціації оборонної і безпекової промисловості Чеської Республіки.

Водночас із зростанням попиту підвищилася і вартість продукції. Антоніо Каро, гендиректор іспанської зброярської компанії Fábrica Municiones de Granada, розповів, що основні компоненти подорожчали вдвоє, а у деяких випадках — втроє.

За його словами, типовий снаряд сьогодні коштує 850 євро, що приблизно на 20% більше, ніж до російського вторгнення.

Нагадаємо, 20 березня країни ЄС планують підписати проєктну угоду про спільну закупівлю артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів для України.

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