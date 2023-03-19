У серпні путін може приїхати на саміт до ПАР: що там кажуть про його арешт

У серпні в Південно-Африканській Республіці пройде саміт БРІКС, на який, імовірно, приїде володимир путін. Речник президента Вінсент Магвенья заявив, що влада країни усвідомлює свої юридичні зобовʼязання після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента рф.

Про це повідомляє Reuters.

«Ми як уряд усвідомлюємо наші юридичні зобовʼязання. Однак до саміту ми продовжимо взаємодію з різними відповідними зацікавленими сторонами. Ми приймаємо до відома повідомлення про ордер на арешт, виданий МКС. Південна Африка зберігає прихильність та дуже сильне бажання, щоб конфлікт в Україні був урегульований мирним шляхом — шляхом переговорів», — сказав речник президента Вінсент Магвенья.

Офіційного підтвердження візиту путіна немає.

Південно-Африканська республіка — одна з 123 країн, які ратифікували Римський статут і відповідно визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Однак у 2015 році вона вже проігнорувала ордер на арешт, виданий МКС щодо суданського президента Омара Башира. Тоді він безперешкодно відвідав країну для участі у саміті Африканського союзу.

Відзначимо, що зараз влада країни не засудила російський напад на Україну і закликає до «врегулювання конфлікту дипломатичним шляхом». Під час голосування за резолюції на підтримку нашої країни у Генасамблеї ООН Південно-Африканська республіка утримувалась.

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