Російський «Град» вбив трьох людей у прифронтовому селі на Запоріжжі

19 березня російські війська обстріляли з РСЗВ «Град» село Кам’янське у Василівському районі Запорізької області.

Про це повідомляє пресслужба ОВА.

Внаслідок удару загинули троє людей, ще двоє — отримали поранення.

Відзначимо, що село Кам’янське знаходиться у притул до лінії фронту. Раніше в ОВА казали, що розглядають можливість примусової евакуації дітей у разі збільшення обстрілів у прифронтових районах.

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