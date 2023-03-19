З’явилося відео невдалої спроби російського Су-27 збити український Bayraktar TB-2

Російський винищувач Су-27 намагався збити український безпілотник Bayraktar TB-2 у тій же манері, що й під час нещодавнього інциденту з американським MQ-9 Reaper.

Відповідне відео опублікували OSINT-аналітики Ukraine Weapons Tracker.

«Усі чули про недавній інцидент з MQ-9, але ми отримали нещодавнє відео, на якому показано, як російський винищувач безуспішно намагається збити набагато легший Bayraktar TB-2 над Чорним морем поблизу узбережжя Криму, використовуючи реактивну струю у подібний спосіб», — йдеться у коментарі до відео.

#Ukraine: Everyone heard about the recent MQ-9 incident- but we received a recent video that shows a Russian fighter unsuccessfully attempting to take down a much lighter Bayraktar TB-2 over the Black Sea near the coast of Crimea using jet wash in a similar manner. pic.twitter.com/YFAxqaaLz9

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 19, 2023

Аналітики відзначили, що російський літак, імовірно, не використовував ракети класу «повітря-повітря», оскільки не зміг точно ідентифікувати, що це за дрон.

Нагадаємо, 14 березня внаслідок перехоплення російськими Су-27 у море впав безпілотник MQ-9 Reaper, який виконував розвідувальну місію над Чорним морем.

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