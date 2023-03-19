20 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 20 березня

20 березня відзначаються Міжнародний день щастя. Свято започаткувала Генасамблея ООН у 2012 році. Тоді своєю резолюцією вона визнала актуальність щастя та благополуччя загальнолюдськими цінностями та запропонувала всім державам-членам ООН, міжнародним та регіональним організаціям застосовувати більш комплексний, справедливий і збалансований підхід до економічного зростання, який сприяє викоріненню бідності, сталому розвитку та забезпеченню щастя і благополуччя усіх народів.

Також сьогодні святкується Міжнародний день французької мови, який також був запроваджений Генасамблеєю ООН — у 2010 році. Для свята обрали саме цю дату, оскільки саме 20 березня у 1970 році заснували Франкофонію — міжнародну організацію співробітництва франкомовних країн світу, яка об’єднує 54 повноправних та 4 асоційованих членів, що презентують різні держави або частини держав світу, а також 26 спостерігачів.

Яке релігійне свято 20 березня

20 березня православна церква вшановує пам’ять семи священномученикiв, що в Херсонесi єпископствували: Василiя, Єфрема, Капітона, Євгенiя, Єферiя, Єлпидiя та Агафодора. Відповідно до переказів, вони проповідували у Криму у IV столітті і своїми зусиллями посприяли поширенню християнства на півострові. Проте усі вони, за виключенням Єферія, загинули від рук язичників.

Також 20 березня вшановують дивотворну ікону Божої Матері «Споручниця грішних». Вперше цей образ показав дива 1843 року: зцілив дворічного сина парафіянки.

День ангела 20 березня

Іменини сьогодні святкують: Василь, Євген, Єфрем, Омелян, Павло.

Які історичні події стались 20 березня

1815 — за двадцять днів після втечі з острова Ельба у Париж повернувся Наполеон Бонапарт.

— за двадцять днів після втечі з острова Ельба у Париж повернувся Наполеон Бонапарт. 1854 — заснування Республіканської партії США.

— заснування Республіканської партії США. 1916 — журналі «Annalen der Physik» Альберт Ейнштейн опублікував працю «Основи загальної теорії відносності». 1917 — українського історика Михайла Грушевського, що тоді перебував у Москві, обрано головою Центральної Ради.

— журналі «Annalen der Physik» Альберт Ейнштейн опублікував працю «Основи загальної теорії відносності». 1917 — українського історика Михайла Грушевського, що тоді перебував у Москві, обрано головою Центральної Ради. 1917 — українського історика Михайла Грушевського обрано головою Центральної Ради.

— українського історика Михайла Грушевського обрано головою Центральної Ради. 1933 — поблизу Мюнхена побудовано перший в Німеччині концтабір — Дахау. Його першими в’язнями були німецькі комуністи та соціал-демократи.

— поблизу Мюнхена побудовано перший в Німеччині концтабір — Дахау. Його першими в’язнями були німецькі комуністи та соціал-демократи. 1995 — членами релігійного угруповування Аум Сенрікьо проведено газову атаку у токійському метро. Тоді від отруєння газом зарином загинули 13 і постраждали більше тисячі чоловік.

— членами релігійного угруповування Аум Сенрікьо проведено газову атаку у токійському метро. Тоді від отруєння газом зарином загинули 13 і постраждали більше тисячі чоловік. 2003 — початок військової операції США та країн-союзників проти Іраку з метою повалення уряду Саддама Хусейна.

Хто народився 20 березня

1737 — Рама I (Рама Великий) , король Сіаму (1782-1809 рр.), засновник династії Чакрі, що править у Таїланді до сьогодні.

, король Сіаму (1782-1809 рр.), засновник династії Чакрі, що править у Таїланді до сьогодні. 1828 — Генрік Ібсен , норвезький драматург, один з творців норвезького театру.

, норвезький драматург, один з творців норвезького театру. 1899 — Аркадій Любченко , український письменник, редактор.

, український письменник, редактор. 1984 — Фернандо Торрес, іспанський футболіст.

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