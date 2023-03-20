Карта бойових дій в Україні станом на 20 березня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 20 березня.

Противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби наші воїни відбили 69 атак противника на зазначених напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка, Клюси, Олександрівка і Кам’янська Слобода Чернігівської області; Сопич, Харківка, Старикове, Волфине і Степок на Сумщині та Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Кам’янка, Новомлинськ, Красне Перше, Дворічна, Западне і Кіндрашівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у районі населених пунктів Новоселівське, Кремінна та Білогорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане та Берестове Харківської області та Новоселівське, Невське, Білогорівка, Сіверськ і Спірне на Луганщині.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Іванівське, Богданівка та Григорівка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Костянтинівка, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Кам’янки, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Бердичів та Мар’їнки. Обстрілів зазнали Кам’янка, Авдіївка, Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське, Побєда, Новомихайлівка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка та Нескучне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів зазнали райони 27 населених пунктів, серед яких: Ольгівське, Чарівне, Новоданилівка та Оріхів Запорізької області, а також Тамарине, Одрадокам’янка, Тягинка, Новотягинка, Понятівка, Садове, Розлив та місто Херсон.

Авіація Сил оборони України завдала удару по трьох зенітних ракетних комплексах «Бук-М1-2», сім разів уразила райони зосередження особового складу окупантів та знищила склад боєприпасів ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили російський зенітний ракетний комплекс «Тор», три райони зосередження особового складу та військової техніки противника та три засоби радіоелектронної боротьби окупантів.

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