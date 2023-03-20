Росіяни 86 разів обстріляли Херсонщину з важкої артилерії та «Градів»

Протягом 19 березня росіяни здійснили 86 обстрілів Херсонської області, випустивши 385 снарядів з важкої артилерії та «Градів».

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Херсон зазнав ударів тричі, 13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. Внаслідок атак шість людей зазнали поранень.

З деокупованої території області евакуювали 89 осіб.

Також 19 березня російські війська обстріляли з РСЗВ «Град» село Кам’янське у Василівському районі Запорізької області.

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