Окупанти на Луганщині використовують український прапор для пошуку партизанів

Окупанти вдаються до провокацій для розшуку партизанів в районі селища Білокуракине на Луганщині.

Про це повідомили у військовій адміністрації регіону.

Днями населеними пунктами громади рухалась техніка із синьо-жовтим прапором. Так росіяни намагались визначити реакцію місцевого населення.

Безпосередньо в Білокуракиному окупанти задіяли СОБР, усі сили місцевої комендатури та навіть бронетехніку. Увагу зосередили на людях, які мали зареєстрований в Україні бізнес. Також перевіряли школярів, які певний час не відвідували навчальні заклади.

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