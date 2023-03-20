Офіційна кількість безробітних в Україні зменшилась у порівнянні з 2022 роком (фото)

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що офіційна кількість зареєстрованих безробітних в Україні станом на березень 2023 року дорівнює 150 тис. осіб.

«Це абсолютний рекорд за історію спостереження в Україні та в два рази менше, ніж було рік тому у березні (313,8 тис.)», — заявив нардеп.

При цьому він зазначив, що статистика знижується через скорочення часу виплат та недосконалість законодавства. Складнощі з реєстрацією мають чоловіки, тож 71% зареєстрованих безробітних становлять жінки. Реальна кількість людей без зайнятості може бути значно вищою.

Нагадаємо, в Україні до виконання суспільно корисних робіт в рамках проєкту «Армія відновлення» залучили 8,5 тис. безробітних у 13 регіонах.

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