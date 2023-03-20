В рф заявили, що у російські сім’ї незаконно передали 380 українських сиріт

Уповноважена з прав людини при президенті рф Марія Львова-Бєлова заявили, що в російські сім’ї «влаштували» 380 дітей-сиріт з окупованих територій України.

Відомо, що станом на березень 2023 року росія незаконно вивезла 2161 українську дитину-сироту. Омбудсмен Дмитро Лубінець раніше розповідав, що загальна кількість незаконно вивезених дітей, у тому числі тих, кого депортували з батьками, може сягати 150 тис. Офіційно верифікованих Україною дітей на території росії залишається понад 16 тис.

Нещодавно Міжнародний кримінальний суд виписав ордер на арешт володимира путіна та Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують саме в незаконному переміщенні українських дітей.

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