В Еквадорі стався потужний землетрус. Є загиблі та сотні поранених (відео)

18 березня у прибережному районі Еквадора та на півночі Перу стався сильний землетрус магнітудою 6,8.

Про це повідомляє Reuters.

Внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 14 людей, 380 отримали поранення. Також були зруйновані 44 будинки, пошкоджені 50 шкіл та 30 лікарень.

🇪🇨 | AHORA: Machala, Ecuador: pic.twitter.com/5pW9gIzAed

— Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 18, 2023

«Землетрус магнітудою 6,8, оцінений Геологічною службою США (USGS), стався на глибині 66,4 км приблизно за 10 к від мімста Балао в провінції Гуаяс», — пишуть журналісти.

Влада Еквадору заявила, що землетрус не може спричинити цунамі.

🇪🇨 | Sismo de magnitud 6,5 en Ecuador: pic.twitter.com/bXT5gPcDKv

— Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 18, 2023

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