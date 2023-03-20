Від початку повномасштабної війни знешкоджено понад 400 тисяч ворожих снарядів

Від початку повномасштабної війни українські піротехніки й вибухотехніки знешкодили понад 400 тисяч ворожих снарядів.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють Українська правда.
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“Від початку повномасштабної війни наші піротехніки й вибухотехніки обстежили вже понад 100 тисяч гектарів території. Вдалося знешкодити понад 400 тисяч ворожих снарядів. Понад 200 тисяч вибухонебезпечних предметів вже вилучено” – зазначив Володимир Зеленський.
Зеленський подякував усім, хто здійснює розмінування, назвавши деяких фахівців поіменно.
Зокрема, він відзначив піротехніків ДСНС Олександра Дворецького з Тернополя та Романа Шутила з Луганщини, які майже шість місяців поспіль працюють на Херсонщині.
Також президент подякував Роману Радавчуку з Київщини, який працює на Миколаївщині, розміновуючи об’єкти енергетики, та Василю Поповичу з Чернівців за розмінування в Донецькій області, а Євгену Захарову з Києва – за розмінування в Харківській області.
Він також побажав якнайшвидшого одужання Євгенію Мельнику, Андрію Маковійчуку, Віталію Руденку, Володимиру Кляпчуку, Владиславу Баку – піротехніка ДСНС, які розміновували територію Херсонщини й зазнали поранень.
“Я дякую вибухотехнікам нашої поліції. Андрію Ільківу, Тарасу Салу, які працювали в деокупованих районах Київської та Харківської областей. Дякую Анатолію Чечельницькому за розмінування на Миколаївщині. Дякую Ігорю Заболітньому, Тетяні Кузубовій, Валерію Онулу, Марині Островській і В’ячеславу Яровому за розмінування на Харківщині, Донеччині, Чернігівщині, Херсонщині, Київщині. Дякую саперам Національної гвардії України та наших Збройних Сил!”, – сказав Зеленський.
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