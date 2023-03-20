Алі Шехайтлі: журналісти розповіли, що не так із діяльністю відомого інструктора (відео)

Журналісти TouTube-каналу «Телебачення Торонто» поспілкувались із так званим військовим інструктором Алі Шехайтлі, якому не раз закидали непрофесійність та неправильне навчання бійців.

«Інструктор Алі вчить майбутніх військових неправильним та небезпечним для життя речам», — зазначають в описі до інтерв’ю.

З Алі Шехайтлі розмовляв багаторічний ведучий «Телебачення Торонто» Майкл Щур (Роман Вінтонів), який боронить Україну у лавах 112 бригади ТРО ЗСУ.

Під час інтерв’ю інструктор так і не зміг сказати, де здобув бойовий досвід, прикриваючись «наказом командира». Шехайтлі також не спромігся чітко пояснити, звідки бере інформацію аби вчити людей, прокоментувавши це так: «Різні є істочнікі: це і відео-істочнікі, і книги, і люди». Окрім цього, «інструктор» заявив, що у нього є родичі, які «толковиє спеціалісти, не одну війну вже пройшли» і нібито діляться з ним знаннями.

Щоб викрити шкідливі поради Майкл Щур поспілкувався зі справжнім військовим інструктором Денисом Квебеком, який розповів, чому уроки в Алі Шехайтлі небезпечні для військових, та розібрав низку його порад.

Невдовзі після появи інтерв’ю Міністерство цифрової трансформації подало запит на прикриття сторінки «інструктора» в Instagram. Сам Алі заявив, що його ім’я «очорнили», а діяльність «знецінили».

«На жаль, типу інструктор Алі не сказав, хто ж порадив йому ставити пальці рогаткою, коли тримаєш автомат, хто навчив не прибирати палець зі спускового гачка і хто вирішив, що побиття поролоновою палицею допоможе стати гарним військовим», — підсумували в «Телебачення Торонто».

Що відомо про Алі Шехайтлі

Алі Шехайтлі називає себе інструктором з військово-тактичної підготовки для цивільних та військових. До 24 лютого чоловік був тренером із тайського боксу, навчав дітей.

Мешкає Шехайтлі в Києві. В одному з інтерв’ю він розповідав, що до війни навчався у Європейському університеті на маркетолога. За словами самого Алі, великого бойового досвіду він не має. Де воював, служив або здобував свої навички, розповідати не хоче. При цьому навчає військових та веде TikTok канал, на який підписані понад 450 тис. людей.

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