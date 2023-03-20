Під час стрільб у військовій частині на Чернігівщині загинули чотири солдати

У ДБР повідомили, що 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині загинули чотири солдати.

Причиною стала детонація снаряду. Тіла чотирьох військовослужбовців направили до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення досліджень.

За фактом порушення правил поводження зі зброєю (ст. 414 КК України) зареєстроване кримінальне провадження.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.