Народний депутат насмерть збив пішохода у селищі на Львівщині — ДБР

Ввечері 19 березня на автодорозі у селищі Золочівського району Львівської області народний депутат на автомобілі збив пішохода.

Про це повідомили в ДБР.

Інцидент відбувся за межами нерегульованого пішохідного переходу. Пішохід помер від отриманих внаслідок зіткнення травм. Як зазначили в ДБР, пристрій «Драгер» показав, що водій був тверезим.

Зараз вирішується питання щодо порушення кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого).

Народним депутатом, який збив пішохода, найімовірніше, є Володимир Гевко від «Слуги народу». 19 березня він підтвердив, що став учасником смертельної ДТП та співпрацює зі слідством.

Нагадаємо, ще один нардеп від «Слуги народу» Олександр Трухін, який колись потрапив у скандал з ДТП, написав заяву про складання депутатського мандату.

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