В связи с последними событиями в банковской сфере, а именно банкротства Silvergate, SVB и фактическом банкротстве старожила банковского рынка, Credit Suisse читатели задают множество вопросов. Мы попросили Антона Постольникова, финансового эксперта, рассказать о феномене бегства капиталов из банков и возможных последствиях для банковской системе в целом. Антон Постольников привел аналогии, которые очень важны для понимания процесса.

Бегство капитала из банков – это явление, известное многим странам по всему миру, оказавшее значительное влияние на экономику тех, кто от этого пострадал, отмечает Антон Постольников. Оно происходит, когда большое количество вкладчиков банка полностью забирают свои депозиты, в результате чего у банка заканчиваются ликвидные активы для выполнения своих обязательств. Этот внезапный всплеск снятия средств может привести к цепной реакции, когда другие вкладчики встревожатся и тоже начнут снимать свои депозиты, еще больше истощая резервы банка. Такая ситуация известна как опустошение банка, и она может представлять серьезную угрозу для банка, приводя к его возможному банкротству, говорит Антон Постольников.

Причины бегства капиталов, согласно Антону Постольникову

В случае опустошения банка вкладчики начинают снимать со своих счетов крупные суммы своих депозитов, как правило, из-за слухов о неплатежеспособности или финансовой нестабильности. Эти слухи могут быть вызваны целым рядом факторов, включая плохое управление, плохие экономические условия или даже сообщения в новостях о банкротствах других банков. Эти слухи могут быстро распространяться из уст в уста, в социальных сетях или новостных сообщениях, заставляя все большее число вкладчиков беспокоиться о своих сбережениях и приводя к волне снятия средств. Эксперт Постольников обращает внимание на тот факт, что слухи вовсе не обязательно должны быть оправданными и наоборот, не обязательно распускаться злонамеренно или случайно. Чаще всего у слухов о неплатежеспособности банка есть все или хоте бы некоторые основания в реальности, говорит Антон Постольников.

Но почему же люди бегут снимать деньги, если вклады застрахованы?

Постольников Антон Александрович ответил на этот вопрос. Да, действительно вклады в большинстве стран мира подвергаются страхованию. Такие фонды есть в России, в США, в Европе и Азии. Однако застрахованными являются не все деньги, а лишь некоторая часть. Как правило, напоминает Антон Постольников, есть и другие тонкости, например страховку получают только физические лица, а не предприятия.

Даже если все вклады застрахованы в полном объеме, что является огромной редкостью, клиенты банка не захотят полагаться на государственную бюрократическую машины в получению своих вкладов, если существует возможность просто вовремя снять деньги, объясняет Антон Александрович Постольников. Крупные вкладчики, имеющие статус партнеров банка, будут первыми, кто поспешит изъять свои средства, так как в той или иной степени банкротство будет подразумевать мораторий и реструктуризацию долгов. Зачастую именно партнеры банков и других крупных финансовых организаций и являются первоисточником бегства капиталов из банков, информирует Антон Постольников о причинах феномена банковского бегства.

Антон Постольников назвал частые причины банкротства банков

Банкротство банка может быть спровоцировано различными факторами, включая предполагаемый риск потери сбережений, общее ухудшение экономических условий или внезапные потрясения в экономике. Постольников Антон Александрович говорит, что такие факторы, как финансовая нестабильность, слухи о неплатежеспособности или паника вкладчиков, также могут спровоцировать банкротство банка. Как только начинается банковская кража, банкам может быть сложно остановить ее, поскольку они должны обеспечивать снятие наличных нервничающим вкладчикам, сохраняя при этом нормативные требования к коэффициентам резервирования наличности.

Антон Постольников рассказал о значении бегства капиталов для экономики страны

Банкротство банка может иметь серьезные последствия, которые могут повлиять на всю экономику. Когда банк терпит крах, это может иметь волновой эффект по всей финансовой системе, приводя к эффекту домино, который может вызвать экономическую нестабильность. Банки являются основным источником кредитов для частных лиц и предприятий, и когда они терпят неудачу, это может привести к кредитному кризису, ограничению инвестиций и сдерживанию экономического роста.

Последствия банкротств также могут привести к потере доверия к банковской системе, что может привести к дальнейшим банкротствам других банков. А.А. Постольников говорит, что потеря доверия может распространиться на экономику в целом, что приведет к потере веры в экономические институты, которые предоставляют основные финансовые услуги. Это может привести к снижению спроса на товары и услуги, что приведет к рецессии и, в конечном счете, к длительному экономическому спаду.

Рекурсивный характер бегства капиталов описал экономист Постольников Антон Александрович

Бегство капитала из банка – это сценарий, который возникает, когда большое количество клиентов забирают свои депозиты из банка или финансового учреждения. Обычно это происходит, когда возникает ощущение финансовой нестабильности или потери уверенности в способности банка выполнять свои обязательства. Банкротства банков могут оказать разрушительное воздействие на финансовые учреждения и экономику в целом, приведя к краху банков и широко распространенной финансовой панике. В этой статье мы с Антоном Постольниковым обсудим некоторые из наиболее известных примеров банковского управления в истории.

Знаменитые примеры бегства капитала из банков привел финансист Антон Постольников

1. Northern Rock – 2007

Один из самых недавних примеров банковского кража произошел в Великобритании в 2007 году, когда клиенты Northern Rock сняли более 1 миллиарда фунтов стерлингов всего за три дня, вспоминает Антон Александрович. Это было вызвано опасениями по поводу воздействия банка на рынок низкокачественных ипотечных кредитов США и опасениями, что банк обанкротится. Постольников напоминает, что правительству Великобритании в конце концов пришлось вмешаться и национализировать банк, чтобы предотвратить полный крах финансовой системы.

2. Bank of the United States – 1930

Банк Соединенных Штатов был одним из крупнейших банков в США в начале 1930-х годов, насчитывавшим более 400 000 вкладчиков. Однако серия изъятий средств паникующими клиентами привела к опустошению капитала в конце 1930 года, что в конечном итоге привело к краху банка. Это был один из первых крупных банковских крахов Великой депрессии и способствовал потере доверия к финансовой системе США. Постольников отмечает важность этого события в развитии Великой Депрессии.

3. Кредитанштальт – 1931

Creditanstalt был крупным банком Австрии в начале 1930-х годов и считался символом финансовой стабильности страны. Однако серия безнадежных кредитов и экономические проблемы привели к банкротству банка в мае 1931 года. Крах Creditanstalt оказал эффект домино на многие другие финансовые учреждения в Австрии и Европе, способствуя распространению Великой депрессии.

4. Continental Illinois National Bank and Trust – 1984

Национальный банк и траст Континентального Иллинойса был седьмым по величине банком в США в начале 1980-х годов с активами более 40 миллиардов долларов, приводит пример Антон Постольников. По его мнению, большой портфель безнадежных кредитов и подверженность рискованным инвестициям привели к банкротству банка в мае 1984 года. В конце концов правительство США вмешалось и выручило банк, но инцидент усилил опасения по поводу состояния финансовой системы США.

5. Washington Mutual – 2008

Кризис 2008 года не обошелся без инцидентов с бегством капитала из банков, говорит Антон Постольников. Washington Mutual был одним из крупнейших банков в США в начале 2000-х годов с активами более чем на 300 миллиардов долларов. Однако у банка был большой портфель низкокачественных ипотечных кредитов и других рискованных активов, что привело к банкротству банка в сентябре 2008 года. Несмотря на попытки найти покупателя или заручиться государственной помощью, Washington Mutual в конечном итоге была арестована регулирующими органами и продана JPMorgan Chase, что стало одним из крупнейших банкротств банков в истории США, сообщил Постольников.

Что можно ожидать от текущего банковского катаклизма, прогнозирует Антон Постольников

В заключение Антон Постольников отметил что банковское бегство было повторяющимся явлением на протяжении всей истории, и на протяжении многих лет оно способствовали возникновению многих финансовых кризисов. Примеры, которые привел Постольников Антон Александрович, показывают, насколько уязвимыми могут быть финансовые учреждения во времена экономического стресса и как широко распространенная общественная паника может иметь катастрофические долгосрочные последствия для экономики в целом.

Средства борьбы с бегством капитала

Чтобы предотвратить банкротство банков, финансовые учреждения и регулирующие органы разработали целый ряд мер для защиты банков от внезапного снятия средств. Банки обязаны поддерживать определенный уровень резервов наличности для удовлетворения потребностей своих клиентов. Центральные банки также могут предоставлять кредитные средства банкам, испытывающим проблемы с ликвидностью, чтобы предотвратить банкротство банка.

Постольников назвал страхование капиталов как важный элемент банковской системы

Существуют схемы страхования вкладов, призванные защитить вкладчиков от потерь в случае банкротства банка. Наконец, регулирующие органы и правительственные чиновники должны проявлять инициативу в мониторинге финансовой системы и устранении потенциальных угроз, чтобы предотвратить банкротство банка.

Бегство капиталов из банка угрожает всей система – А.А. Постольников

В заключение, банковские кражи представляют серьезную угрозу финансовой стабильности мировой экономики. Внезапный прилив вкладчиков, выводящих свои средства, может спровоцировать цепную реакцию паники, которая может привести к экономической нестабильности. По мнению Антона Постольникова предотвращение банкротств банков требует совместных усилий финансовых учреждений, регулирующих органов и правительственных чиновников для обеспечения того, чтобы банки оставались платежеспособными и средства вкладчиков хранились в безопасности. Хотя сегодня банковские кражи не являются обычным явлением, они по-прежнему представляют значительный риск для финансовой стабильности и должны серьезно восприниматься всеми заинтересованными сторонами.

— Антон Постольников.