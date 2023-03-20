Ордер на арешт путіна: Китай закликав поважати «поважати імунітет глави держави»

Міністерство закордонних справ Китаю закликало Міжнародний кримінальний суд зайняти «неупереджену позицію», коментуючи ордер на арешт президента рф володимира путіна.

Відповідну заяву зробив речник МЗС КНР Ван Веньбінь, повідомляє CNN.

«Міжнародний кримінальний суд повинен дотримуватися об’єктивної та неупередженої позиції, поважати юрисдикційний імунітет, яким користується глава держави відповідно до міжнародного права, здійснювати свої функції та повноваження розсудливо, в межах закону, сумлінно тлумачити та застосовувати міжнародне право, уникати політизації та подвійних стандартів», — заявив він.

Нагадаємо, що Китай, як і росія не ратифікував Римський статут і відповідно не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Відзначимо, що 20 березня до Москви з триденним візитом прибув голова КНР Сі Цзіньпін. На сьогодні у нього заплановане неформальне спілкування з путіним, а завтра мають відбутися офіційні російсько-китайські перемовини.

Одразу по прибуттю Сі Цзіньпін заявив, що очікує від візиту «нового імпульсу у відносинах». Як пишуть росЗМІ, він також додав, що «Китай готовий разом з росією стояти на варті світопорядку, що ґрунтується на міжнародному праві».

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