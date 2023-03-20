Ексголова СБУ на Харківщині саботував підготовку до відсічі росії — ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно Романа Дудін, колишнього керівника СБУ в Харківській області. Його підозрюють у державній зраді та вчиненні кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби.

Слідство встановило, що напередодні 24 лютого 2022 року Дудін знав про високу ймовірність нападу росії, але замість організації супротиву, фактично зайнявся саботажем.

«Вважаючи, що наступ буде успішним й сподіваючись, що це буде враховано окупаційною владою рф, керівник спецслужби прикордонного регіону зайнявся підривною діяльністю проти України, що заподіяла шкоду обороноздатності та державній безпеці», — розповіли в ДБР.

Зокрема, він спробував усунути від виконання обовʼязків голову Харківської ОВА, щоб захопити владу і завадити запровадженню воєнного стану.

Також Дудін намагався дискредитував чинну владу Харкова і області через ЗМІ та паралізувати органи безпеки — для цього він перешкоджав роботі єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони Харківщини.

Крім того, підозрюваний незаконно віддав наказ особовому складу СБУ покинути Харків та «створив умови» для здачі ворогу зброї та боєприпасів. В умовах воєнного стану Дудін самовільно залишив місце несення служби без поважних причин.

Екскерівника підозрюють у за ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби), ч. 4 ст. 402 (непокора) КК України. Йому загрожує довічне ув’язнення. Після того, як захист ознайомиться зі справою, її передадуть до суду.

Нагадаємо, Роман Дудін очолював СБУ у Харківській області з березня 2020 року. 29 травня 2022 року Володимир Зеленський звільнив його з посади, а 11 вересня Дудіна затримали.

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