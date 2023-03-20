Рада звільнила міністрів Шкарлета, Рябікіна та Федорова

Верховна Рада відправила у відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіта та науки і Павла Рябікіна — з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За його словами, за відставку Шкарлета проголосували 295 парламентарів, з яких лише 189 — члени фракції «Слуга народу».

Раніше прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що на місце Шкарлета планують призначити директора Малої академії наук, добровольця 95-ї десантно-штрумової бригади Оксена Лісового. Міністром стратегічних галузей промисловості натомість має стати ексголова правління Укразалізниці Олександр Камишін.

Натомість, за даними ЗМІ, Рябікіна можуть відправити послом України до Китаю.

Також парламент 20 березня відправив у відставку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Очікується, що на наступному засіданні його перепризначать на посаду з розширеними повноваженнями — віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації.

Крім того, Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Михайла Забродського («Євросолідарність»). За даними Гончаренка, він має стати заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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