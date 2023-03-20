Боєприпаси для Україна на €1 млрд: в ЄС погодили угоду — ЗМІ

Міністри закордонних справ ЄС погоди план щодо спільного постачання боєприпасів для України та поповнення власних складів зі снарядами.

Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

«Білий дим: угода між міністрами іноземних справ ЄС щодо плану постачання боєприпасів до України», — написав він у Twitter.

Напередодні журналіст пояснював, що план передбачає постачання Україні боєприпасів на €1 млрд за 12 місяців.

Цю ініціативу запропонував високий представник ЄС Жозеп Боррель на початку березня. Вона передбачає виділення ще €1 млрд на спільні закупівлі боєприпасів для поповнення власних запасів та нарощування виробничих потужностей європейського оборонпрому.

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